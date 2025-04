6 objetos que você deveria limpar com mais frequência – e por quê

Com cuidados simples, é possível manter tudo limpo e seguro para o uso diário

Ruan Monyel - 04 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Sou Mais Michele)

Alguns objetos da casa são usados todos os dias e, mesmo assim, acabam sendo esquecidos na hora da faxina, que geralmente se concentra no piso.

O problema é que esses itens acumulam sujeira, umidade e até bactérias que podem comprometer a saúde da sua família.

Mas, com cuidados simples, é possível manter tudo limpo e seguro por mais tempo. Veja agora quais objetos merecem sua atenção.

1. Micro-ondas

O uso diário do micro-ondas faz com que o eletrodoméstico acumule respingos de alimentos e gordura com facilidade.

E se não for limpo regularmente, pode espalhar mau cheiro e abrigar microrganismos nocivos. O ideal é fazer uma limpeza leve toda semana e uma mais completa a cada 15 dias.

2. Máquina de lavar roupas

Mesmo lavando roupas, a parte interna da máquina retém resíduos de sabão, fiapos e sujeiras invisíveis, que comprometem o funcionamento do equipamento.

Além disso, a má higienização pode gerar manchas nas peças e mau cheiro, sendo essencial mantê-la limpa.

3. Esponja da pia

Embora pareça loucura, a esponja é um dos objetos mais contaminados da cozinha, pois o uso constante e o ambiente úmido favorecem a proliferação de bactérias.

O ideal é trocá-la sempre que o material começar a amolecer e, se possível, higienizada uma vez por semana em água fervente ou vinagre.

4. Toalha de banho

Apesar de ser usada após o banho, a toalha acumula umidade e células mortas, podendo gerar fungos, diversas bactérias e odores desagradáveis.

O recomendado é trocar a cada 2 ou 3 usos e deixá-la sempre em local bem ventilado para secar completamente.

5. Pano de prato

Outro grande perigo da cozinha, o pano de prato é um dos objetos mais utilizados diariamente, entrando em contato com alimentos, utensílios e superfícies.

O tecido acumula sujeira rapidamente e deve ser trocado todos os dias. Além disso, ele deve ser lavado com água quente e sabão, para matar os germes.

6. Escova de dentes

Por fim, mesmo sendo um item de higiene, a escova de dentes também precisa de cuidados. Após o uso, deve ser bem enxaguada e armazenada em local seco, além de ser higienizada em água fervente uma vez por semana.

É essencial que a troca seja a cada 3 meses ou sempre que as cerdas estiverem deformadas.

