Viola Davis visita Pão de Açúcar e encontra famosos em lançamento de filme no Rio

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz norte-americana Viola Davis, 59, esteve no Pão de Açúcar, no Rio, e encontrou famosos brasileiros na Urca em um evento de lançamento do novo filme “G20”, protagonizado por ela e que tem estreia marcada para dia 10, no Prime Video.

Por á, posou para fotos com Anitta, Lázaro Ramos, Regina Casé e Gaby Amarantos no tapete vermelho.

No longa, Viola vive Danielle Sutton, presidente dos Estados Unidos que se torna alvo de ataques durante um ato terrorista em pleno fórum do G20.

A família da presidente desaparece conforme o plano dos terroristas avança. Nomes como Sabrina Impacciatore, Christopher Farrar e Antony Starr também fazem parte da obra.