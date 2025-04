6 sinais de que uma pessoa está interessada em você e não tem coragem de falar

Não importa onde você esteja, sempre haverá alguém com interesse, mas com vergonha de expressar o que sente

Magno Oliver - 06 de abril de 2025

Brookyn 99, série disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

Notar que uma pessoa está interessada em você é algo difícil de perceber, mas a verdade é que elas sempre deixam sinais.

Então, confira os principais sinais e não deixe a oportunidade passar!

1. Ela vai buscar algum contato físico e sempre estar por perto

Não importa o que aconteça, a pessoa vai sempre tentar estar perto de você e, quando conseguir, vai buscar fazer contato físico.

Assim, toque nas mãos, nos braços, chegar o corpo mais perto, falar no ouvido, qualquer chance que puder ser aproveitada, lá estará ela tentando.

2. Sempre vai ter alguém para perceber e avisar

Não adianta, você pode até não reparar, mas sempre haverá um amigo ou conhecido que vai perceber o que está acontecendo ao redor.

Desde os mais simples aos mais próximos movimentos, eles vão notar algum tipo de interesse manifestado de diversas formas. Se algum amigo perceber e avisar a você, saiba que isso não veio das vozes da cabeça dele.

3. A pessoa tenta fazer com que você a note o tempo todo

O objetivo é um só: tentar chamar sua atenção de alguma forma fazendo com que você a note, não importa o que esteja fazendo.

Algum motivo vai surgir, ela vai tentar fazer acontecer alguma situação para que os olhares se voltem. Assim, é importante você estar alerta para perceber o momento certo.

4. Ela passa a te dar mais atenção, carinho e cuidado que com as outras pessoas

Não tem jeito, quando alguém está a fim de você, o tratamento muda para melhor. Assim, ela passa a te dar mais atenção, te tratar com mais carinho. O cuidado com você passa a ser maior e diferente do cuidado com outras pessoas.

5. Demonstra um interesse maior em seus sentimentos e vida pessoal

De repente, aquela dor de cabeça que você teve com alguma questão do trabalho ou algo sobre sua vida pessoal passam a ter interesse.

Ela sempre vai arrumar uma forma de demonstrar empatia e carinho com algum aspecto da sua vida para se aproximar.

6. Puxa conversa com mais frequência

A pessoa que está a fim de você não consegue ficar sem falar contigo. Assim, ela vai puxar conversa com mais frequência, vai perguntar como foi o seu dia. O objetivo é criar vínculo afetivo para tentar te conquistar.

