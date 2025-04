Fizemos um roteiro para quem quer conhecer Aparecida de Goiânia em um dia

Município passou por uma transformação na última década, tanto na infraestrutura viária como na urbanização da cidade

Paulo Roberto Belém - 07 de abril de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Aparecida de Goiânia passou por uma transformação na última década, tanto na infraestrutura viária como na urbanização da cidade, que fica “colada” na capital. Essa estruturação faz surgir atrativos para os moradores locais e para aqueles que passam pelo município.

Pensando nessa ideia, o Portal 6 preparou um roteiro do que se fazer na cidade, que, segundo a último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta com mais de 527 mil habitantes.

Café da manhã

Na hora da manhã, para quem acordou na cidade e quer tomar “aquele café” reforçado, tem oferta de padarias para todos os gostos.

Uma das opções é o Café colonial da Dourados Pães, no bairro Ilda e Vila Maria. No local, pode-se montar o prato com várias opções de pães, bolos, lanches, cafés, sobremesas, destacando, ovos mexidos frescos.

Outra opção é a Panne Bello Pães, no bairro Garavelo. Trata-se de uma padaria completa em um dos bairros mais tradicionais de Aparecida de Goiânia. Pães de vários tipos, lanches preparados e sobremesas todos os dias.

Hora de almoçar

Está com compromisso em Aparecida ou está com aquela preguiça de fazer almoço? Restaurantes à la carte e buffet podem ser a opção.

Já a Toka do Véi, no Jardim Helvécia, abre aos sábados e domingos e oferece panelinhas de vários recheios são o carro-chefe da casa, contando com buffet de pratos variados, saladas, diversos tipos de proteínas, além de muitas opções de sobremesa para todos os gostos.

Outra opção é a Casa Da Dona Clara Bistrô, no bairro Mansões Paraíso. Comida caseira é a proposta do local, com pratos da culinária goiana à disposição. Aos sábados, a tradicional feijoada é o prato da casa.

Final de tarde e ambientes ao ar livre

Para caminhar e praticar exercícios funcionais, além de promover um piquenique, a cidade tem opções interessantes.

Uma delas é fazer uma Caminhada no Parque da Criança, no Setor Mansões Paraíso, ou um piquenique na Praça da Matriz do município.

Lazer e diversão em shoppings

Concentrando lojas de vários departamentos, os grandes centros de compras também reúnem lazer e alimentação.

O Aparecida Shopping, por exemplo, é a opção para quem estiver mais ao Centro da cidade. Com mais de 100 lojas, o shopping possui ampla praça de alimentação, incluindo cafés, atrações sazonais, além de cinco salas de cinema.

Já o Buriti Shopping, localizado bem na Avenida Rio Verde, é o mais antigo do município no segmento, com quase 200 lojas, incluindo academia, sendo 16 delas compreendendo a praça de alimentação. São 06 salas de cinema no espaço.

Noite de encontros e reunir-se com os amigos

Depois daquele dia cheio de atividades, nada mal socializar em um dos bares da cidade. O Texas Restaurante Bar, no bairro Sitios Santa Luzia, ou o Varanda Bar e Restaurante, no Setor dos Afonsos, são dois representantes dessas opções.

