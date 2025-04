Advogados em Goiás poderão ter aulas de abordagem jurídica sobre nova relações amorosas como o trisal

Intuito é analisar os contratos que envolvem desde uniões tradicionais até arranjos afetivos não convencionais

Davi Galvão - 08 de abril de 2025

Fachada da Escola Superior da Advocacia de Goiás (ESA-GO), da OAB de Goiás. (Foto: Divulgação/OAB-GO)

O tempo não para e a sociedade também não, assimilando novos hábitos e com tendências se tornando mais populares com o passar dos anos, como é o caso das diferentes relações amorosas possíveis no século XXI.

Tanto é que a Escola Superior da Advocacia de Goiás (ESA-GO), buscando se adaptar a essas mudanças, irá promover um curso que abrange pactos nupciais, contratos de namoro e até trisais.

A aula será ministrada pela professora Aline Avelar, que irá refletir sobre os principais desafios jurídicos relacionados às novas configurações de relacionamentos afetivos, nesta quarta-feira (09), às 19 horas, na sede da ESA, em Goiânia.

O intuito é analisar os contratos que envolvem desde uniões tradicionais até arranjos afetivos não convencionais, como os chamados “contratos de trisal”, referentes a união afetiva amorosa entre três indivíduos.

Além do curso sobre contratos afetivos, a ESA-GO oferecerá uma programação variada, que contempla áreas como Inteligência Artificial, Advocacia Extrajudicial, Direito Processual, Direito Previdenciário, entre outros.

