Conheça a carne perfeita para fazer hambúrguer em casa (fica melhor que os pedido no iFood)

Segredo está na mistura certa de cortes, que dá aquele sabor de hamburgueria de verdade

Magno Oliver - 08 de abril de 2025

(Foto: Reprodução)

Cansado de pedir lanche e ele chegar frio, murcho ou diferente da foto?

Fazer hambúrguer em casa pode ser muito mais simples — e, acredite, mais gostoso — do que parece. Tudo começa com a escolha certa da carne.

Se você ainda acha que é preciso uma receita complicada ou um monte de ingredientes secretos, pode esquecer.

O segredo mesmo está na mistura certa de cortes bovinos, que dá aquele sabor de hamburgueria de verdade.

Não precisa decorar nomes difíceis. Na hora de comprar, é só pedir assim:

“Me vê moído com 70% de acém e 30% de peito bovino.”

Essa combinação é o que a maioria das hamburguerias artesanais usa nos bastidores.

O acém traz sabor e estrutura, enquanto o peito entra com a gordura na medida certa — e é ela que garante o suco da carne na hora da grelha.

Outra opção que também funciona bem é trocar o acém por fraldinha. Mas o mais importante mesmo é manter a proporção: 70% carne magra e 30% gordura.

Dicas rápidas pra não errar no preparo

Modele hambúrgueres de 150g a 180g e achate levemente com a mão. Não precisa deixar perfeito — o formato rústico dá até mais charme.

Sal só na hora de grelhar, preferencialmente o sal de parrilla. Nada de temperar antes, senão a carne perde líquido.

Chapa ou frigideira bem quente. Deixe selar por dois minutos de cada lado para um ponto suculento e rosado.

Não fique apertando o hambúrguer com a espátula. Isso só faz ele perder o suco e ficar seco.

E o resto do lanche? Aí é com você

Depois da carne bem feita, o restante é criatividade:

Pão brioche ou australiano

Queijo derretido de verdade (cheddar, muçarela, prato…)

Molhos caseiros, cebola caramelizada, picles, alface e tomate fresquinho

Você pode montar o hambúrguer do seu jeito, com os ingredientes que mais gosta — e o melhor: com economia, sabor e diversão.

Fazer hambúrguer em casa é aquela ideia que salva o fim de semana, impressiona a visita e ainda faz você esquecer o delivery por um bom tempo!