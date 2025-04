Conheça carne para bife mais macia que o filé mignon e pouco escolhida no açougue

Corte se tornou o novo queridinho da vez por ter um toque diferenciado e conquistou amantes de uma boa carne

Magno Oliver - 10 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Se formos falar de um delicioso bife, geralmente a primeira carne que vem à mente é o filé mignon. Com você é assim?

No entanto, o que muita gente não sabe é que existem mais opções com muito mais sabor que valem à pena levar para casa.

Com a alta no preço da carne, uma antiga e tradicional opção de carne para bife virou a queridinha do momento por suas qualidades excepcionais: a entranha.

Conheça carne para bife mais macia que o filé mignon e pouco escolhida no açougue

A entranha ganhou destaque na gastronomia, em especial nos grandes restaurantes. Essa carne se encontra na região próxima ao tórax do boi, uma área com bastante irritação sanguínea.

Por esse diferencial, ela garante um corte suculento e com bastante sabor. Uma boa opção para substituir o tradicional filé mignon.

A entranha também é conhecida como “diafragma do boi” e é uma excelente carne para bife. Fica bem colada na parte interna da costela.

Ela é um corte menos conhecido do público em geral, porém é uma excelente opção para quem aprecia carnes macias e com bastante sabor. Os chefs de restaurante pontuam que ela bate de frente com o filé mignon, a alcatra e até o contrafilé.

Um hábito tradicional no churrasco com a entranha é consumir ela com tempero chimichurri, que dá um sabor todo especial. A entranha pode ser preparada na grelha, no forno, assada e em bife acebolado na frigideira bem aquecida.

Um ponto que muita gente esquece é que a entranha é bem diferenciada. Uma vantagem dela é que além da suculência, é uma peça rica em colágeno e benéfica para a saúde.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!