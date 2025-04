Após evidências de fraude, improbidade e tráfego de influência, Procuradoria de Anápolis encaminha processo Aurora Eadi x Porto Seco para o MPGO

Para iniciar operações, a empresa precisa estar em conformidade regras do município e estado para obtenção de licenças e anuências de autarquias e concessionárias

Danilo Boaventura - 12 de abril de 2025

Galpão da Aurora Eadi, em Anápolis. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

A Procuradoria do Município de Anápolis encaminhou ao Ministério Público de Goiás (MPGO) e ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil documentos com evidências de fraude, improbidade administrativa e tráfego de influência envolvendo o processo de licenças solicitadas pela Aurora Eadi.

A empresa, que tenta assumir o terminal alfandegário do Porto Seco de Anápolis, foi a vencedora do último processo licitatório realizado pela Receita Federal.

Porém, para iniciar as operações no município, a Aurora Eadi precisa estar em conformidade regras do município e estado para obtenção de licenças e anuências de autarquias e concessionárias — c0m0 Goinfra e Rumo.

Enquanto não consegue iniciar as operações em Anápolis, o terminal alfandegário de Anápolis, que é um dos principais do Brasil, continua sendo administrado pela Porto Seco Centro-Oeste.