Luau Piri recebe Blitz, Paulo Ricardo e Leoni em noite nostálgica e gastronômica

Evento ocorre na sexta (02) e no sábado (03), na Avenida Beira Rio

Samuel Leão - 28 de abril de 2025

Paulo Ricardo, Evandro Mesquita e Leoni. (Foto: Divulgação/Luau Piri)

O evento “Luau Piri – Edição: Solta a Voz”, que acontece nos dias 02 e 03 de maio, traz aos palcos grandes nomes da música brasileira, revivendo hits que marcaram gerações.

Na sexta-feira (02), Paulo Ricardo leva o público a uma viagem no tempo com a tour “Rock Popular”, apresentando sucessos do RPM e sua carreira solo.

Já no sábado (03), é a vez de a Blitz agitar a noite com sua “Turnê sem fim”, seguida por Leoni, que comemora seus 40 anos de carreira no projeto “40 anos na estrada”, relembrando sucessos do Kid Abelha e sua trajetória solo.

O evento acontecerá no palco na Av. Beira Rio, em Pirenópolis, das 18h às 02h, e contará também com uma gastronomia especial, assinada pelo sócio Samuel Schettino.

Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 140, com opções para uma noite ou para os dois dias de festa. Para mais informações e compra de ingressos, acesse o link disponível aqui.