Como fazer massa de macarrão fresca (é muito fácil e fica muito mais gostosa que as de mercado)

Tutorial caseiro e simples ensinou que a receita não tem dificuldade e você pode reproduzir na sua cozinha tranquilamente

Magno Oliver - 06 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @rafaelanery.aa)

A pergunta é: se acabar o macarrão no mundo neste momento, você sabe fazer uma massa gostosa e fresquinha para preparar no jantar ou surpreender uma pessoa que gosta?

Uma receita bombou nas redes sociais ensinando as pessoas a saírem da rotina e aprenderem a preparar uma massa fresca de macarrão.

Como fazer massa de macarrão fresca (é muito fácil e fica muito mais gostosa que as de mercado)

Acessórios para preparar a receita:

– Refratário grande de vidro

– Balança para conferir a quantidade dos ingredientes

– Prato fundo

– Xícara

– Papel filme plástico

– Espátula

Ingredientes para a receita:

– 100g de farinha de trigo comum peneirada

– 3 ovos grandes

– 1 colher de chá de azeite de oliva (opcional)

– 1 pitada de sal

Modo de preparo da receita da massa fresca de macarrão

Em uma mesa de mármore, você vai abrir a farinha sobre uma superfície limpa (ou tigela grande de vidro), formando um monte com um buraco no meio, como se fosse um vulcão. Assim, coloque os ovos no centro da farinha e adicione o sal.

Em seguida, misture com um garfo o ovo com a farinha, use uma espátula para incorporar lentamente a farinha dos lados para dentro dos ovos, até formar uma massa fresca e homogênea.

Assim, sove a massa com as mãos por cerca de 10 minutos, até ela ficar completamente lisa, elástica e em textura bem homogênea. Se estiver seca, adicione algumas gotas de água; se caso ela estiver grudando na superfície, polvilhe mais farinha.

O próximo passo é embrulhar a massa em filme plástico ou pano mesmo e deixar descansar por pelo 30 minutos na geladeira (ou até 2 horas). Assim, divida a massa ao meio com a espátula, polvilhe farinha e abra com um rolo ou máquina de macarrão até atingir a espessura desejada. Por fim, dobre a folha da massa e corte no formato de macarrão que preferir e está pronta sua massa fresquinha.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaela Nery (@rafaelanery.aa)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!