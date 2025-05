É isso que muita gente está fazendo para se limpar depois de usar o banheiro

Usuários comentam de nova moda entre os brasileiros que caiu no gosto e é top 1 na hora da higiene íntima

Magno Oliver - 07 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/YouTube/ captura de tela)

Quando o assunto é higiene íntima, fica sempre uma pergunta: o que você faz para se limpar depois de usar o banheiro? Pois saiba que uma nova tendência virou moda na internet.

Isso porque usuários no TikTok viralizaram ao revelarem, em uma trend famosa, qual o segredo de higiene íntima que costuma praticar depois de usar o banheiro.

Assim, como uma espécie de consenso geral, muita gente revelou um hábito que estava pouco conhecido na internet: usar lenço umedecido e também a duchinha higiênica.

É isso que muita gente está fazendo para se limpar depois de usar o banheiro

Pode parecer meio óbvio, mas uma trend no TikTok deu o que falar sobre um assunto que é pouco comentado entre as pessoas: a higiene íntima depois de usar o banheiro.

Assim, a forma como as pessoas lidam com a higiene íntima depois de usar o banheiro tem passado por uma revolução silenciosa. Em um país com o reinado do papel higiênico, novas práticas vêm sendo adotadas por quem busca mais limpeza, conforto e consciência ambiental.

Um dos hábitos que bombou na trend foi substituir o papel por alternativas como lenços umedecidos biodegradáveis e duchas higiênicas. Essa mudança gerou uma revolução ecológica e ganhou força especialmente após a pandemia, quando os hábitos de limpeza estiveram sob a grande lupa da população em geral.

Instalado ao lado do vaso sanitário, o uso do chuveirinho higiênico se popularizou bastante em casas e apartamentos de médio e grande porte. O jato direcionável de água do item permite uma limpeza mais profunda, sem o atrito e uso excessivo de papel.

Alguns usuários relataram sensação de frescor, praticidade e economia a longo prazo, uma vez que a ducha higiênica reduz drasticamente o uso excessivo de papel higiênico. Instaladores hidráulicos confirmam o aumento da demanda nos últimos três anos pós-pandemia.

Outra alternativa que cresceu bastante em preferência são os lenços umedecidos específicos para higiene íntima, com fórmulas sem álcool e biodegradáveis.

Muitos consumidores relatam que passaram a usá-los depois de viajar para países onde essa prática é comum, como o Japão ou Emirados Árabes. Esses lenços podem ainda ser levados na bolsa ou no carro, o que facilita o uso fora de casa, em situações de emergência.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!