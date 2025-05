Onde assistir Goiás x Coritiba pela Série B neste sábado (10)

Equipes vêm em situação completamente oposta na competição

Augusto Araújo - 08 de maio de 2025

Goiás e Coritiba se enfrentam pela Série B neste sábado (10). (Foto: Reprodução/Instagram)

Em excelente fase, o Goiás volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Coritiba, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A bola vai rolar a partir das 18h30 no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia. Jonathan Benkenstein Pinheiro vai comandar a equipe de arbitragem do confronto.

Na última partida, o Esmeraldino conseguiu uma virada heroica contra o Avaí, jogando em casa. Isso porque o time começou em desvantagem, após gol de JP, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Porém, os torcedores do Leão da Ilha nem tinham parado as comemorações quando Pedrinho, quatro minutos depois, deixou tudo igual no placar.

Por fim, aos 29 minutos, Lucas Lovat marcou o segundo gol do alviverde goiano, decretando o placar final de 2 a 1.

Com isso, o Goiás subiu para a vice-liderança da Série B, empatado com o líder Vila Nova com 13 pontos. Contudo, o Verdão fica atrás no saldo de gols (+3 diante de +4 do Colorado).

Novo tropeço

Já o Coxa Branca teve um revés na partida mais recente. Jogando contra a Ferroviária, o time paranaense saiu na frente com Gustavo Coutinho, aos 17 minutos do primeiro tempo.

Contudo, a segunda etapa foi todo da Locomotiva paulista. Com dois gols de Carlão, o time de Araraquara (SP) conseguiu a virada, decretando um 2 a 1 no placar.

Assim, o Coritiba caiu para a 7ª posição na tabela da Série B, mantendo os 10 pontos com sete jogos disputados. Já a Ferroviária subiu para 11º, com nove pontos.

Onde assistir Goiás x Coritiba pela Série B neste sábado (10)

A ESPN fará a transmissão da partida, pelo sistema de TV a cabo, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias digitais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!