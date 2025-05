Tio e sobrinho que mataram homem a golpes de faca são julgados no Fórum de Anápolis

Réus Hamilton José Resende e Marcelo Resende Cardoso acompanham a sessão que pode condená-los ou absolvê-los diretamente do local

Paulo Roberto Belém - 08 de maio de 2025

Julgamento ocorre desde a manhã desta quinta-feira (08) Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6

Está sendo realizado desde a manhã desta quinta-feira (08), no Fórum de Anápolis, o julgamento do caso sobre o assassinato de Wilson José Resende, morto aos 54 anos, segundo a acusação, pelos próprios irmão e sobrinho com golpes de faca em Anápolis, em 2024.

Os réus, Hamilton José Resende e Marcelo Resende Cardoso, acompanham a sessão que pode condená-los ou absolvê-los diretamente do local, que conta com a presença de familiares da vítima.

Ivonete Resende Fernandes é irmã de Wilson e, consequentemente, irmã de Hamilton e tia Marcelo. Ela disse ao Portal 6 que espera pela condenação máxima dos dois. “A família sofre muito com esse episódio, essa tragédia”, disse.

Citando que uma suposta divisão de terras seria o motivo do desentendimento que acabou em assassinato, Ivonete disse que isso não justificaria o crime. “Tirar a vida do próprio irmão e tio não tem justificativa”, destacou.

Ela repudia a defesa dos réus que está trabalhando com a tese dita em depoimento pelos acusados, alegando terem agido em legítima defesa.

Relembre

O crime aconteceu em 12 de março de 2024. Segundo as investigações, Wilson, Hamilton (irmão) e Marcelo (sobrinho), teriam de desentendido, provocando luta corporal e o esfaqueamento da vítima diversas vezes até a morte, em uma propriedade na área do distrito de Interlândia.

A acusação considera os dois como autores do crime, tendo Marcelo efetuado a maior parte das facadas que levaram Wilson à morte, com a ajuda de Hamilton, que também teria o golpeado. Depois do crime, os dois teriam fugido juntos.

Na fuga, o sobrinho teria sido deixado pelo tio no Hospital de Urgências de Anápolis (Heana), onde foi preso e encaminhado para a cadeia quando foi liberado da unidade. Já Hamilton foi detido ao se entregar dias depois na Polícia Civil (PC).

Ambos ficaram presos até o julgamento, que tem a previsão de encerrar ainda nesta quinta-feira com a sentença do Tribunal do Júri composto por sete jurados.

