Existe vida após o parto? A resposta que todo filho precisa ouvir

Neste Dia das Mães, sejamos sensíveis ao amor silencioso e incondicional daquelas que nos geraram

José Fernandes - 09 de maio de 2025

Mulher grávida. (Foto: Ilustração/Freepik)

Em dois dias celebraremos o Dia das Mães, e quero compartilhar um texto de autoria desconhecida, frequentemente chamado de “Lenda Húngara: O Guia de uma Alma”.

No ventre de uma mãe havia dois bebês. Um perguntou ao outro:

— Você acredita em vida após o parto?

— Claro que sim! Deve haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui para nos preparar para o que vem depois.

— Bobagem — disse o primeiro. — Não há vida após o parto. Como seria essa vida?

— Eu não sei exatamente, mas deve haver mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com nossos próprios pés e comamos com a boca.

— Isso é absurdo! Caminhar é impossível. E comer com a boca? Ridículo! O cordão umbilical nos alimenta. A vida após o parto é impossível.

— Eu acho que há algo. Talvez vejamos a Mãe.

— Mãe?! Você acredita em Mãe? Onde ela está agora?

— Ela está ao nosso redor. Nós vivemos nela. Sem ela, não estaríamos aqui.

— Eu nunca a vi! Então ela não existe.

— Às vezes, quando estamos em silêncio, podemos ouvi-la cantar… ou sentir quando ela acaricia nosso mundo. Um dia, vamos encontrá-la… cara a cara.

Essa parábola nos leva a refletir sobre a fé naquilo que, embora invisível, é essencial — como o amor de Deus e o amor de uma mãe. Assim como o bebê reconhece a existência da mãe mesmo sem vê-la, muitos só compreendem o valor da presença materna com o tempo.

Neste Dia das Mães, sejamos sensíveis ao amor silencioso e incondicional daquelas que nos geraram. Honrar a mãe é mais do que dar flores: é reconhecer, ainda em vida, que ela é a primeira evidência de que o amor existe antes mesmo de abrirmos os olhos.

Mãe, te amo!