Motorista morre após gravíssimo acidente em colisão envolvendo quatro carretas na BR-452

Apesar da gravidade do impacto, outros três motoristas saíram ilesos

Davi Galvão - 09 de maio de 2025

Uma das carretas ficou severamente avariada após a colisão que culminou na morte de caminhoneiro. (Foto: Divulgação)

Um caminhoneiro, de 35 anos, morreu após um gravíssimo acidente envolvendo quatro carretas na noite desta quinta feira (08), na BR-452, em Santa Helena de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas teria invadido a pista contrária, provocando uma sequência de colisões.

A rodovia ficou completamente interditada durante a madrugada para a retirada dos veículos e da carga que se espalhou pela pista.

Imagens registradas no local mostram a gravidade do impacto, que deixo uma das carretas completamente irreconhecível.

Os motoristas dos outros veículos saíram ilesos. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos periciais para apurar as causas do acidente.

