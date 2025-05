Placa chama atenção de motoristas com erro bizarro de português

Aviso inusitado gerou diversos comentários entre internautas de rede social

Paulo Roberto Belém - 09 de maio de 2025

Não se sabe o local que a placa foi afixada (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagina estar andando com seu veículo pelas ruas de regiões centrais movimentadas de uma cidade, ter de parar para um compromisso, procurar um local adequado para tal e encontrar o anúncio “Estacinomaneto”.

Pois, é o que prova uma publicação do Instagram Se Tem Placa, Tem História (@placashistoria) que divulgou o anúncio diferenciado de um estacionamento com a palavra escrita com um erro bizarro de ortografia.

Não se sabe qual a localidade em que foi feito o flagrante, mas os seguidores da página não perdoaram a forma com que estava escrito o aviso. “Isso é um elemento químico?”, questionou um.

Um segundo comentou com outra palavra escrita de forma errada. “Dos mesmos criadores de Pronto Sorroco”, sugeriu. Outro, diz ter entendido. “Nossa, pior que a primeira vez eu li certo no automático”, confessou.

Mais adiante, uma “passada de pano” para o erro bizarro. “De uma coisa tenho certeza: estacionar pode”, disse. Ainda nos comentários, um exagero. “Quase tive um derrame tentando ler”, citou outro.

