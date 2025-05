Funcionárias do Rio Vermelho são flagradas furtando supermercado; veja itens

Variedade e quantidade de itens chamou a atenção das autoridades

Davi Galvão - 08 de maio de 2025

Rio Vermelho Supermercado. (Foto: Reprodução)

Duas funcionárias do Rio Vermelho tiveram de ser levadas até a Central de Flagrantes de Anápolis após serem flagradas tentando ir embora do estabelecimento com diversos produtos escondidos.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (07), após o vigilante abordar as duas suspeitas, que estavam de saída já findado o turno.

Ele teria pedido para que ambas abrissem as mochilas, de modo com que constatou diversos produtos, sem cupom ou nota fiscal que atestassem terem sido comprados.

Ao todo, as duas levavam um bolo de chocolate, uma mortadela, cinco barras de chocolate, uma rosca, uma loção hidratante e porções de quitandas diversas, totalizando R$ 197,76 de prejuízo, em tese, ao Rio Vermelho.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada e conduziu as suspeitas até a Central de Flagrantes, com elas preferindo manter o direito do silêncio ao longo do trajeto.

A autoridade policial deliberou por um processo de Verificação de Procedência de Informações (VPI) e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

A reportagem entrou em contato com o Rio Vermelho, mas até o momento não obteve retorno.

