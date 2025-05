Hamburgueria de Anápolis que se tornou destaque nacional lança promoção inédita para combos com batata e refrigerante

Ação também é uma excelente oportunidade para os clientes que prezam pela paz e tranquilidade durante a refeição

Publieditorial - 13 de maio de 2025

Casa Velha está localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Em tempos de busca por experiências gastronômicas acessíveis e ambientes mais tranquilos, o restaurante Casa Velha Steakburguer apresenta uma nova estratégia para conquistar o público durante a semana.

Batizada de #ComboCV, a ação promocional oferece uma alternativa mais econômica e sossegada para quem deseja fugir do agito dos fins de semana sem abrir mão de uma boa refeição.

A promoção é válida toda quarta e quinta-feira e funciona de forma simples: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, o cliente pode transformar seu pedido em um combo completo — com batata individual e uma bebida — por apenas R$12 a mais. A iniciativa, porém, não se aplica em feriados.

Segundo os idealizadores da proposta, a campanha tem como objetivo distribuir melhor o fluxo de clientes ao longo da semana, tornando a experiência no restaurante mais confortável e convidativa.

“Muita gente quer conhecer o espaço, mas acaba evitando os fins de semana por conta do movimento. Pensamos nessa promoção como uma oportunidade de aproximar essas pessoas, com mais tranquilidade e um valor mais acessível”, afirma a equipe responsável pela hamburgueria.

Além de contribuir com o bolso do consumidor, o #ComboCV também busca valorizar a experiência do cliente. Os dias de semana, especialmente quartas e quintas, são tradicionalmente mais calmos — o que proporciona um ambiente mais acolhedor, ideal para quem deseja conversar, experimentar novos sabores ou simplesmente fazer uma pausa na rotina com mais conforto.

A novidade já vem chamando a atenção de frequentadores habituais e também daqueles que ainda não conhecem o restaurante.

Combinando sabor, preço justo e clima agradável, o Casa Velha Steakburguer reforça sua presença no cenário gastronômico local como uma opção democrática para diferentes perfis de público.