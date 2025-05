Não é a academia, nem a caminhada: veja a atividade mais eficiente para perder gordura abdominal

Aqui está uma das estratégias mais eficazes para perder esse baconzinho na barriga

Anna Júlia Steckelberg - 13 de maio de 2025

(Foto: YouTube/ Anju Mace)

Você já se dedicou a caminhadas diárias ou passou horas na academia, mas aquela gordurinha teimosa na barriga insiste em permanecer? A boa notícia é que a ciência tem uma resposta surpreendente para esse dilema e você finalmente pode perder gordura abdominal!

A solução está na intensidade

Pesquisas recentes destacam o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, conhecido como HIIT, como uma das estratégias mais eficazes para queimar gordura abdominal.

Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine revelou que o HIIT pode queimar até 93% mais gordura do que exercícios contínuos de intensidade moderada .

O HIIT consiste em alternar períodos curtos de exercícios intensos com momentos de recuperação.

Por exemplo, você pode correr em alta velocidade por 30 segundos e caminhar por 1 minuto, repetindo esse ciclo por cerca de 20 a 30 minutos.

Essa abordagem não apenas queima calorias durante o exercício, mas também mantém o metabolismo acelerado por horas após o treino.

Além do HIIT, o treinamento de força, como a musculação, é essencial na luta contra a gordura abdominal.

Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou mais de 10.000 homens por 12 anos e descobriu que aqueles que praticavam 20 minutos diários de musculação tinham menos gordura abdominal do que os que se dedicavam ao cardio.

A musculação ajuda a aumentar a massa muscular, o que, por sua vez, eleva o gasto calórico em repouso. Isso significa que seu corpo queima mais calorias mesmo quando você não está se exercitando.

A combinação perfeita

Para resultados ainda mais eficazes, especialistas recomendam combinar o HIIT com o treinamento de força. Essa dupla dinâmica não só acelera a queima de gordura, mas também melhora a composição corporal e a saúde cardiovascular.

Dica final

Antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios, é fundamental consultar um profissional de saúde ou um educador físico. Eles poderão orientar sobre a melhor forma de incorporar o HIIT e a musculação na sua rotina, garantindo segurança e eficácia nos treinos.

Lembre-se: a chave para eliminar a gordura abdominal está na intensidade e na consistência. Com dedicação e o treino certo, é possível alcançar os resultados desejados.

