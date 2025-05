Freira brasileira perde cargo em mosteiro da Itália por ser “bonita demais”

Caso ganhou muita repercussão nas redes sociais e a jovem recorreu a Justiça

Anna Júlia Steckelberg - 14 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Em um episódio que parece saído de um papel, a freira brasileira Aline Pereira Ghammachi foi destituída de seu cargo de madre-abadessa do Mosteiro San Giacomo di Veglia, na Itália, sob a alegação de ser “bonita demais”. Aline, natural de Macapá e formada em administração de empresas, tornou-se, em 2018, a mais jovem regente de um convento italiano aos 34 anos

A destituição ocorreu após a morte do Papa Francisco e a eleição do novo pontífice, Leão XIV. Uma carta anônima acusava Aline de maltrato e manipulação, levando a uma investigação que foi arquivada por falta de provas.

No entanto, as acusações persistiram, resultando em sua remoção do cargo sem um processo formal.

Aline acredita que sua juventude e aparência física foram fatores determinantes para sua destituição.

Ela relata que, em uma ocasião, o fraile Mauro Giuseppe Lepori comentou publicamente que ela era “demasiado bonita para ser abadesa”, o que a deixou constrangida.

O caso gerou repercussão dentro e fora da Igreja. Várias freiras saíram em defesa de Aline, denunciando um ambiente de calúnias e tratamento injusto.

A irmã Maria Paola Dal Zotto declarou que Aline era uma pessoa séria e escrupulosa, tornando-se um ponto de referência para a comunidade.

A história de Aline chamou a atenção do produtor de cinema alemão Ruggero de Virgiliis, que expressou interesse em adaptá-la para as telas.

Ele descreveu a narrativa como “muito doce e quase de outro tempo”, destacando a força interior de Aline como elemento central para o projeto cinematográfico.

Atualmente, Aline busca justiça e um julgamento justo, enquanto o mosteiro permanece sem respostas oficiais por parte da Igreja. O caso levanta questões sobre preconceitos e a necessidade de transparência nas instituições religiosas.

