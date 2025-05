Crise na rede Super Barão aumenta e funcionários demitidos fazem manifestação

Ex-colaboradores reivindicam os acertos rescisórios, após o que teriam sido demissões sem aviso prévio

Natália Sezil - 15 de maio de 2025

Funcionários demitidos se reuniram em frente a unidade do Super Barão. (Foto: Reprodução/Instagram/@tudoemgoianiaa e Divulgação)

Em meio ao início do processo de Recuperação Judicial enfrentado pelo Super Barão, o suposto caso de crise ganhou mais um agrave nesta quinta-feira (15), quando ex-funcionários se organizaram em uma manifestação.

Profissionais demitidos se reuniram em frente à central da empresa, na Avenida Pedro Ludovico, em Goiânia, durante a manhã.

A reivindicação do ato seria pelos acertos rescisórios, que não teriam sido recebidos diante de demissões sem aviso prévio.

Detalhes da situação foram compartilhadas pelo Portal 6 ainda na última terça-feira (13), quando um ex-colaborador, que preferiu não ser identificado, contou que foi dispensado sem qualquer formalidade.

Falta de comunicação e de transparência também seriam pontos cruciais que não estariam acontecendo na rede, segundo destacado pelo profissional.

A repercussão entre funcionários e ex-funcionários é de que o Super Barão está se preparando para fechar mais unidades – e de que a falência pode ser o próximo passo.

Data escolhida para a manifestação

O dia escolhido para a manifestação já havia sido mencionado previamente, desta vez pelo Super Barão.

Em comunicado, a empresa havia orientado que funcionários que foram desligados após 30/04 se reunissem, nesta manhã, na Secretaria Municipal de Comunicação. O objetivo seria discutir os termos acerca das pendências.

Situação vem se agravando há semanas

Moradores de Goiânia e outras cidades vêm questionando, há semanas, o que tem acontecido com as unidades do Super Barão.

A falta de itens essenciais nas prateleiras, como frango, tomate e queijo, não passou despercebida pelos internautas, que começaram a levantar hipóteses sobre a falência.

Em abril deste ano, a empresa anunciou estar em um processo de negociações para a entrada de um novo sócio investidor, o que poderia ajudar a enfrentar a situação.

Desde então, unidades em Goianira, Jaraguá e Inhumas foram fechadas. O Portal 6 já havia procurado a rede para esclarecer os motivos que levaram ao encerramento das atividades, mas não obteve retorno.

BUSCA POR DIREITOS | Em meio ao início do processo de Recuperação Judicial enfrentado pelo Super Barão, o suposto caso de crise ganhou mais um agrave nesta quinta-feira (15), quando ex-funcionários se organizaram em uma manifestação.

Profissionais demitidos se reuniram em frente… pic.twitter.com/9BJ25GYLwr — Portal 6 (@portal6noticias) May 15, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!