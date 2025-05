Ex-funcionários de supermercados em Goiás temem falência: quem garante que não é o próximo passo?

No começo de abril, grupo já havia anunciado a entrada de um novo sócio investidor, o que deveria melhorar a situação geral

Davi Galvão - 13 de maio de 2025

Fachada do supermercado Barão, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Barão)

Em meio ao início do processo de Recuperação Judicial do grupo Super Barão, ex-funcionários da rede de supermercados denunciam a falta de transparência e dificuldades no pagamento das verbas rescisórias por parte da empresa. Entre eles, o maior medo é que uma eventual falência seja declarada. Por outro lado, a empresa afirma que os salários foram quitados.

Em entrevista ao Portal 6, um ex-colaborador, que optou pelo anonimato, destacou que muito embora tivesse seis anos de casa, foi dispensado das atividades, sem aviso prévio ou qualquer outra formalidade, ainda no começo deste mês.

Segundo ele, não foi apenas a unidade em que trabalhava que fechou as portas, como diversas outras espalhadas pela capital. Já a assessoria de imprensa informou que algumas lojas estão passando por ‘reformas’, enquanto as unidades mais tradicionais são reforçadas.

“A gente acredita, até por colegas nossos que ainda estão lá dentro, que eles estejam fazendo uma auditoria nessas lojas que fecharam, vendo o que que tem no estoque, pra mandar para as outras lojas abertas”, disse o ex-colaborador.

Ele também destacou a falta de comunicação e transparência por parte dos gestores, o que abre portas para questionamentos acerca do cumprimento dos acertos trabalhistas e encargos.

“Eles não falavam nada para a gente. A gente via que estava faltando mercadoria, faltando produtos, perguntávamos o porquê e não tínhamos resposta. O próprio pedido de recuperação judicial, a demissão, tudo veio sem aviso. Quem garante que a falência não é o próximo passo?”, questionou.

Por fim, o ex-funcionário lamentou o fato de que nem todos os funcionários que foram mandados embora tiveram acesso ao salário referente ao mês de abril, embora em nota enviada ao Portal 6, a empresa tenha rebatido essa informação.

Com relação às verbas rescisórias, um comunicado da empresa orientou a todos os funcionários desligados após 30/04 a se reunirem, nesta quinta-feira (15), às 09h, na Secretaria Municipal de Comunicação, localizada na Rua 12, Qd.17, R. L-8. Lá, serão discutidos os termos acerca das pendências.

Aos demitidos em períodos anteriores e que ainda possuem pendências, a Barão orientou para que entrem em contato com a ouvidoria da empresa e registrem uma queixa a respeito.

Periclitante

Clientes da loja, que conta com mais de 30 anos de história em Goiás, já vinham relatando os percalços e experiências desagradáveis pelas quais tinham passado nas unidades da franquia.

Dentre as reclamações mais frequentes, destaca-se a falta expressiva de produtos, muitas vezes básicos, nãos endo incomum encontrar prateleiras basicamente vazias.

Em tempo

Em abril deste ano, a Super Barão alegou estar em um processo de negociações para a entrada de um novo sócio investidor. O comunicado feito aos fornecedores diz que o nome do sócio não poderá ser revelado por questões contratuais.

O documento finaliza dizendo que a parceria “será fundamental para o fortalecimento da relação” com os fornecedores. O documento está datado em 8 de abril de 2025 – conforme o site especializado Empreender em Goiás.

Confira a nota da Super Barão, na íntegra:

O Grupo Super Barão informa que deu início a um processo de Recuperação Judicial, com o objetivo de preservar suas operações, promover o reequilíbrio financeiro e assegurar a continuidade dos serviços prestados aos seus clientes.

Com mais de 30 anos de história em Goiás, a rede reafirma seu compromisso com a transparência, responsabilidade e qualidade no atendimento. Durante esse período de reestruturação, algumas unidades passarão por reformas temporárias, enquanto as lojas mais tradicionais seguirão com suas atividades reforçadas.

A empresa destaca ainda que todos os colaboradores já receberam seus pagamentos do mês. Em caso de dúvidas, os esclarecimentos serão prestados diretamente por sua equipe jurídica e de departamento pessoal.