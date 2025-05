Empresário é suspeito de tentar assassinar ex-companheira e enteada com chocolates envenenados

Polícia Civil acredita que ele tenha incumbido a caçula a entregar os doces para a mãe e irmã

Davi Galvão - 15 de maio de 2025

Embora os chocolates não tenham sido encontrados, PC apreendeu o celular do suspeito. (Foto: DIvulgação)

Um empresário, de 41 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) suspeito de tentar matar a ex-mulher e a filha dela, de apenas 11, com chocolates envenenados da Cacau Show, em Santa Helena de Goiás.

No último sábado (10), mandados de busca e apreensão foram realizados na sorveteria do suspeito. No celular do comerciante, os agentes encontraram pesquisas de vídeos sobre como envenenar uma pessoa.

O caso veio a tona após a ex-companheira do empresário procurar as autoridades para relatar todo o ocorrido. Ela explicou que o relacionamento dos dois já tinha nove anos, e que, além da filha dela de 11 anos, fruto de outro relacionamento, os dois tiveram outra criança, atualmente com sete anos.

A mulher contou ainda que, após se separarem definitivamente, passou a morar sozinha com as filhas, sendo que o empresário não aceitava o fim do relacionamento, tanto é que vários conflitos já tinham demandado a atuação da Polícia Militar (PM).

Acontece que, após descumprir uma medida protetiva, o comerciante foi preso, no dia 08 de abril.

No dia seguinte, a filha legítima do casal, que costumava passar as tardes com o pai, revelou para a mãe um “favor” que ele havia lhe pedido.

Segundo a denunciante, a garota contou que dias atrás, ele havia comprado chocolates da Cacau Show. Em seguida, ele teria utilizado uma seringa para aplicar alguma substância nos doces.

Pelo relato, ela revelou que o homem ainda pesquisou na internet sobre o assunto e disse que um dos chocolates era para a mãe “comer e dormir”, enquanto o outro era para a irmã “vomitar sangue”.

A pequena foi então incumbida com a tarefa de entregar os doces, mas ela confessou que ficou com medo e os jogou fora.

Com o celular do suspeito apreendido e as pesquisas sobre métodos de envenenamento atestadas pela PC, o empresário poderá responder por tentativa de feminicídio contra as duas vítimas e, se condenado, pode encarar até 52 anos de prisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!