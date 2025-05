Farmacêutica é eleita a Melhor Fornecedora de 2024 e campeã nas categorias genéricos e similares

Renomada indústria sediada em Anápolis alcançou feitos históricos através de votação

Gabriella Licia - 15 de maio de 2025

Premiação da Geolab. (Foto: Divulgação)

A Geolab Indústria Farmacêutica, sediada em Anápolis (GO), foi uma das grandes vencedoras do Prêmio Abradilan Conexão Farma 2025, o maior evento do setor farmacêutico no Brasil.

A empresa conquistou três importantes reconhecimentos, incluindo o título de Melhor Fornecedora do Ano — o principal prêmio da noite.

Os prêmios recebidos pela Geolab foram:

Melhor Fornecedor de Medicamentos Genéricos

Melhor Fornecedor de Medicamentos Similares

Melhor Fornecedor do Ano (2024)

O reconhecimento ganha ainda mais relevância por ser resultado do voto direto dos distribuidores associados à Abradilan, que avaliam critérios como desempenho, inovação, qualidade no atendimento, logística e parceria comercial. Em outras palavras, são os próprios profissionais do setor que elegem as empresas mais destacadas do mercado.

Em 2024, a Geolab já havia sido premiada na categoria de Medicamentos Genéricos. Neste ano, ampliou a presença e desempenho ao conquistar prêmios em três categorias estratégicas, consolidando-se como uma das principais referências da indústria farmacêutica nacional.

O Prêmio Abradilan Fornecedores do Ano é promovido pela Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan), entidade que representa os principais distribuidores do país.

Trata-se de uma das premiações mais respeitadas do setor, justamente por sua votação ser exclusiva entre os distribuidores associados — profissionais com profundo conhecimento técnico e comercial.

Indústria goiana, referência em inovação

Com mais de 25 anos de história, a Geolab é uma indústria 100% brasileira, que mantém sua sede e estrutura produtiva em Anápolis (GO), no segundo maior polo farmoquímico do país.

O portfólio inclui medicamentos genéricos, similares e OTC (isentos de prescrição), e a empresa conta com mais de 2 mil colaboradores.

A Geolab se destaca por seu constante investimento em tecnologia, inovação e qualificação profissional. A premiação de 2025 reforça seu compromisso com a excelência, o acesso à saúde e o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional.