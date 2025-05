Lugares em Goiânia para aproveitar happy hour no final de tarde

Ambientes oferecem espaços descolados e até gastrobares sofisticados

Gabriella Pinheiro - 17 de maio de 2025

Bahrem Bar Eldorado, em Goiânia. (Foto: Google/ Reginal Rosa)

Quando o final da tarde se aproxima, a vontade de encontrar um lugar que reúna bons drinks, petiscos e, o principal, o famoso happy hour — período do dia em que as bebidas e, por vezes, os petiscos são oferecidos a preços mais baixos — se torna ainda mais evidente. Em Goiânia, há uma diversidade de locais que oferecem essa opção.

Nesses ambientes, é possível encontrar desde espaços descolados até gastrobares sofisticados, com opções para todos os gostos.

1. Bahrem

Localizado na Rua 1132, nº 146, no Setor Marista, o Bahrem é uma opção para quem busca curtir um happy hour de forma mais sofisticada na capital.

O local oferece uma diversidade de drinks, alguns autorais, cervejas geladas e um cardápio repleto de pratos e petiscos. O happy hour funciona de segunda a quinta, das 17h às 20h.

2. Barzim

Outro ponto que também merece destaque é o Barzim. Também situado no Setor Marista, o happy hour da casa funciona às segundas, quartas e quintas, das 17h às 21h, e às sextas, a partir das 17h.

Além do ambiente charmoso, o estabelecimento conta com chopp, drinks e petiscos, além de um ceviche no estilo Studio Ghibli, servido dentro de um coco.

3. Aquarius Restaurante

Se você busca um happy hour de qualidade, o Aquarius Restaurante é a pedida certa. Constantemente com a casa cheia, o estabelecimento, localizado no Setor Oeste, garante porções generosas e chope no ponto.

O espaço é uma opção ideal para quem deseja se reunir com os amigos ou com a família, além de funcionar até mais tarde.

Uma das unidades fica na Avenida Albert Einstein, no Jardim da Luz, em Goiânia. Já outra está localizada na esquina da Rua Niterói com a Rua João Pessoa, no Alto da Glória.

Há também uma unidade na Rua 1134, nº 135, no Setor Marista. Vale destacar que o happy hour acontece de domingo a sexta, das 16h às 20h.

4. Esquina 62



Intitulada como “a esquina mais charmosa de Goiânia“, a Esquina 62 é mais um espaço que une diversão, conforto e, claro, o famoso happy hour.

O local oferece uma variedade de drinks, além de petiscos. Também há shows de música ao vivo, que animam o público e tornam o ambiente ainda mais agradável.

O happy hour acontece de segunda a sexta, das 17h às 20h. A casa fica na Avenida Laguna, no Parque Amazônia.

5. Madalena Gastrobar



Encerrando a lista, temos o Madalena Gastrobar, localizado na Rua 137, no Setor Marista, em Goiânia. O local se destaca pelo cardápio criativo e drinks de diferentes estilos.

Para se ter uma ideia, o gastrobar consegue unir um ambiente moderno e cheio de personalidade. O happy hour acontece de quarta a sexta, das 16h às 20h.

