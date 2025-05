Lojistas da InfinitePay economizam R$ 222 milhões em taxas e agora terão crédito aprovado automaticamente

Redução em até 50 % impulsionada por IA e Open Finance anunciada em 2024 trouxe resultados expressivos para a fintech, que agora visa expandir atuação no crédito

Publieditorial - 19 de maio de 2025

Os clientes da InfinitePay economizaram o total de R$ 222 milhões em taxas ao longo do último ano. (Foto: Reprodução)

Os clientes da InfinitePay, ecossistema de soluções financeiras da CloudWalk, economizaram o total de R$ 222 milhões em taxas ao longo do último ano. O resultado é consequência do modelo de precificação baseado em inteligência artificial anunciado em junho de 2024, que reduziu as taxas cobradas em até 50 %.

A nova lógica de precificação conversa diretamente com a solução de Crédito Inteligente da InfinitePay, que já injetou cerca de R$ 2 bilhões em crédito para mais de 400 mil empreendedores. Vendendo a partir de R$ 20 mil no período de um mês, além de garantir a redução de taxas, o cliente da fintech garante empréstimo aprovado automaticamente, direto no aplicativo, sem qualquer burocracia.

“Substituímos um processo antigo, ineficiente, por um novo paradigma que usa tecnologia para inovar toda a jornada de negociação de taxas e aprovação de crédito, sem burocracia, nem pegadinhas. Em resumo, trocamos algo que antes era tido como obrigação do lojista (ter que negociar suas taxas por conta do volume de vendas) por um benefício direto ao seu negócio”, afirma Fabrício Costa, diretor de Serviços Financeiros da CloudWalk.

Taxas automatizadas

Desde o ano passado, a InfinitePay combina Inteligência Artificial e Open Finance para analisar, em segundos, o histórico dos seus mais de 4 milhões de clientes e definir a melhor tarifa para cada lojista.

O valor cobrado é revisto de forma gradual e dinâmica a partir de cinco pilares: faixa de faturamento, sazonalidade de vendas, segmento de atuação, região geográfica e histórico financeiro em outras instituições. Assim que a análise termina, a nova taxa entra em vigor sem que o empreendedor precise negociar ou assinar contratos.

Na prática, as operações de débito passam a ser cobradas a partir de 0,75 %, enquanto as vendas no crédito parcelado — por exemplo, em 12 vezes — partem de 8,99 %. As condições variam ao longo de quatro faixas de faturamento mensal, que começam em R$ 20 mil e são recalculadas mês a mês. Dessa maneira, quem já fatura entre R$ 40 mil e R$ 80 mil reduz custos justamente quando mais precisa de margem para escalar.

Previsão

Considerando o ritmo consistente de crescimento observado até o momento, a expectativa é que no próximo ano essa economia chegue a R$ 396 milhões.

“A busca por inovação e eficiência deve ir além de oferecer uma experiência de gestão do negócio mais inovadora, mas ter impacto direto no bolso do empreendedor. Esta é uma das maneiras que escolhemos para dividir com nossos clientes o valor gerado com a adoção consistente da Inteligência Artificial em nossa operação”, afirma o Diretor.

Crédito inteligente

Lançado há dois anos, o produto se baseia em um motor de IA que avalia mais de 8 mil variáveis — do volume de vendas em tempo real ao teor de comentários nas redes sociais — para determinar o escore de crédito de cada lojista.

Assim como no caso das taxas, a análise utiliza dados de Open Finance para complementar informações sobre fluxo de caixa, fidelidade dos consumidores e poder aquisitivo de quem compra nos estabelecimentos.

Com o score concluído, ofertas de capital de giro são liberadas em questão de segundos, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. O dinheiro cai imediatamente na conta do empreendedor, que define o prazo máximo de pagamento e o percentual diário das vendas a ser destinado às parcelas.

Quando o movimento aumenta, o valor quitado naquele dia sobe; se as vendas caem, a parcela é reduzida ou até zerada.

“O resultado é um ciclo virtuoso: vender mais, pagar menos taxas e ter acesso a capital rápido e barato”, explica Fabrício Costa.

Para o executivo, a estratégia adotada pela InfinitePay a diferencia de outras ofertas de empréstimos, uma vez que a corrida para oferecer crédito entre as instituições financeiras é um jogo que já dura décadas.

“Criamos um produto que combina as melhores taxas de juros, o recebimento instantâneo e flexibilidade para pagar, que são os três fatores que os nossos clientes mais prezam na hora de buscar um empréstimo”, conclui Costa.