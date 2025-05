Onde assistir Corinthians x Novorizontino pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (21)

Equipes vêm embaladas após triunfos na última rodada

Augusto Araújo - 19 de maio de 2025

Corinthians recebe o Novorizontino pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (21). (Foto: Reprodução/instagram)

Superando uma má fase recente, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (21) para enfrentar o Novorizontino, em partida válida pela Copa do Brasil.

O confronto marca o jogo de volta entre as equipes pela terceira fase da competição. No duelo de ida, o Timão saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Héctor Hernández.

Agora, a volta será na Neo Química Arena, em São Paulo, no horário das 21h30. Além disso, o Coringão precisa apenas de um empate simples para avançar de fase.

Voando alto

Pelo Brasileirão, o Corinthians vem de um momento de recuperação, após um início ruim. No último domingo (18), a equipe superou o Santos pelo placar de 1 a 0 – gol de Yuri Alberto.

Assim, o time ocupa a 8ª colocação, com 13 pontos em nove jogos e vem embalado para a Copa do Brasil após triunfar sobre o rival.

Já o Peixe faz uma péssima campanha, com apenas 05 pontos em nove jogos, e amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Situação complicada

Da mesma forma, o Tigre do Vale vem em um bom momento pela Série B. Na partida mais recente, venceu o Athletic Club por 2 a 0.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. Nathan Fogaça abriu o placar aos 09 minutos e Óscar Ruiz fechou o caixão 12 minutos depois.

Com isso, o Novorizontino se encontra na 8ª posição da Série B, com 13 pontos em nove jogos. Porém, na Copa do Brasil, o cenário é mais complexo.

Isso porque precisa superar o Corinthians para poder avançar. Caso vença por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais, avança direto para a próxima fase.

Onde assistir Corinthians x Novorizontino pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (21)

O Sportv fará a transmissão pela TV a cabo, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view. Além deles, a plataforma de streaming Globoplay também exibirá a partida ao vivo.

