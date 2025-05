Descubra qual é o idioma que mais se assemelha com o português (além do espanhol)

Essa semelhança não é por acaso, essas línguas, fazem parte do mesmo grupo linguístico: o das línguas românicas, originadas do latim vulgar

Pedro Ribeiro - 20 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Você já se perguntou qual idioma mais se parece com o português, além do espanhol?

Se a sua resposta for sim, saiba que essa é uma curiosidade bastante comum, especialmente entre quem deseja aprender uma nova língua com mais facilidade.

O português, por ter raízes latinas, compartilha muitas características com outros idiomas europeus.

Isso significa que algumas línguas podem parecer surpreendentemente familiares para quem já domina o português.

A língua que mais se assemelha com o português, depois do espanhol, é o italiano. Essa semelhança não é por acaso: português e italiano fazem parte do mesmo grupo linguístico — o das línguas românicas, originadas do latim vulgar.

Quem fala português reconhece com facilidade palavras italianas como “amore” (amor), “sole” (sol) ou “acqua” (água). São chamados cognatos, termos com grafia e significado semelhantes em diferentes línguas. Isso ajuda, e muito, na hora de aprender e memorizar o vocabulário.

Além disso, a gramática italiana segue uma lógica parecida com a do português. Artigos definidos e indefinidos, gêneros masculino e feminino, tempos verbais e até a ordem das palavras nas frases têm um formato familiar. É como aprender uma nova versão do português com um sotaque charmoso e uma melodia única.

Por que o italiano é fácil para quem fala português?

A resposta está em vários fatores. O primeiro é a musicalidade. O italiano tem uma entonação suave, com sons abertos e vogais bem definidas — algo que se aproxima bastante da forma como falamos português. Isso torna a pronúncia mais previsível e fácil de entender.

Outro ponto importante é a estrutura gramatical. Mesmo quem nunca estudou italiano consegue identificar padrões e construir frases simples com pouco esforço. Tudo isso torna o processo de aprendizado mais natural, intuitivo e menos cansativo.

Se você já teve contato com outras línguas latinas, como o francês ou o espanhol, vai se sentir ainda mais confortável aprendendo italiano.

Uma viagem pela história do idioma

O italiano moderno tem uma origem fascinante. Durante séculos, a Península Itálica foi dividida em muitos territórios com seus próprios dialetos. O dialeto toscano, falado em Florença, ganhou destaque graças à obra de Dante Alighieri — sim, o autor da “Divina Comédia”.

Esse dialeto foi aos poucos sendo adotado como base do italiano padrão, especialmente após a unificação da Itália, em 1861. Ainda hoje, existem muitos regionalismos e variações, mas a essência do idioma permanece unificada e amplamente compreendida em todo o país.

Curiosamente, o italiano também recebeu influências de outras línguas, como o árabe, especialmente no sul da Itália, devido à presença muçulmana na Sicília durante a Idade Média.

Onde o italiano é falado?

Você pode ouvir italiano muito além da Itália. O idioma é oficial também na Suíça, em San Marino e na Cidade do Vaticano. Além disso, comunidades na Croácia e na Eslovênia ainda preservam o uso do italiano por razões históricas.

No Brasil e na Argentina, países com forte imigração italiana, o idioma também tem sua presença, seja na cultura, na música ou nas famílias que preservam as raízes dos imigrantes.

Outros idiomas fáceis para quem fala português

Se você gostou de saber que o italiano pode ser uma escolha certeira, aqui vão mais algumas opções de línguas que também têm semelhanças com o português:

Catalão

Com forte influência latina, o catalão tem estruturas gramaticais e vocabulário parecidos com o português. Algumas palavras lembram muito as nossas, e os verbos seguem padrões familiares.

Francês

Apesar da pronúncia ser um pouco mais complicada, o francês compartilha muitas palavras com o português. Expressões como “information” e “nation” são facilmente reconhecíveis. A gramática também tem bastante em comum.

Galego

Talvez o mais próximo do português em todos os aspectos. O galego é falado na Galícia, região da Espanha, e muitas vezes é compreendido por falantes de português sem necessidade de tradução. A maior diferença está no sotaque e em algumas expressões.

Holandês

Mesmo sendo uma língua germânica, o holandês tem influências latinas que facilitam para quem fala português. A gramática é mais simples que a do alemão, e quem já estudou inglês vai notar várias semelhanças.

Romeno

Pouco conhecido, mas muito interessante. O romeno é uma língua românica e compartilha muitas estruturas com o português. O principal desafio está na pronúncia e no uso de casos gramaticais, mas a base do idioma é familiar.

