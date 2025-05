Nova descoberta: os alimentos que melhoram significativamente a visão de idosos

Anna Júlia Steckelberg - 23 de maio de 2025

(Foto: Pref de Três Barras SC/Divulgação)

Com o passar dos anos, a vista começa a “reclamar”: letras ficam menores, rostos perdem definição e dirigir à noite vira uma aventura. A chamada terceira idade traz consigo alguns “presentinhos” indesejados, como a presbiopia, as cataratas, a temida degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e outros problemas que afetam a visão dos idosos.

Mas, calma: antes de correr para uma prateleira de suplementos, a ciência está apontando para um caminho mais gostoso — e natural.

Pesquisas recentes mostram que uma alimentação rica em nutrientes específicos pode ajudar — e muito — a proteger os olhos que estão envelhecendo.

Não estamos falando de promessas milagrosas, mas de uma estratégia poderosa que atua junto ao acompanhamento oftalmológico: usar a comida como aliada da visão.

O segredo está em nutrientes como luteína, zeaxantina, ômega-3, vitamina C, vitamina E e zinco, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, dois vilões que afetam retina e cristalino.

Traduzindo: esses compostos protegem os olhos contra o embaçamento das cataratas e a perda da visão central causada pela DMRI.

Mas onde encontrar esse verdadeiro “combo visual”? Aqui vai o cardápio dos campeões:

Folhas verdes escuras (espinafre, couve, brócolis): cheias de luteína e zeaxantina.

Peixes gordurosos (salmão, sardinha, atum): ricos em ômega-3.

Ovos, frutas cítricas, nozes, sementes e leguminosas: fontes variadas de vitaminas e minerais essenciais para a visão.

Cenoura e abóbora: velhas conhecidas da saúde ocular, carregam betacaroteno, precursor da vitamina A.

Além disso, beber água suficiente, manter uma dieta equilibrada e limitar açúcares e gorduras ruins são medidas simples que fazem toda a diferença.

E, claro: nada substitui uma boa consulta com o oftalmologista. Mudanças na visão nunca devem ser ignoradas. E se for difícil adaptar a alimentação, um nutricionista pode montar um plano personalizado — até porque, no fim das contas, enxergar bem é um direito em qualquer idade.

A dica é clara: para ver o mundo com mais nitidez, comece pela próxima refeição!

