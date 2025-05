6 sinais de que seu crush não para de pensar em você

Descubra os gestos e comportamentos mais comuns de quem tá na sua e você também

Magno Oliver - 26 de maio de 2025

Euphoria, série disponível na HBOMax. (Foto: Reprodução/HBO)

Existem alguns sinais de que seu crush está interessado em você, mas é preciso se atentar a isso. Quando uma pessoa quer, ela não para de pensar em você.

01. Age de forma diferente quando você está por perto

O comportamento se altera na sua presença. Assim, mudanças no jeito de falar, no olhar ou no comportamento diante dos outros mostram que a sua presença mexe muito com essa pessoa. E isso vem de tanto pensar em você e não ter reação diante da sua presença.

02. Fala de você para as pessoas do ciclo de convivência

Quando alguém te menciona no ciclo de convivência dela, pode saber que ela está com você na mente o tempo todo. Assim, se as amizades sabem quem é você, pode apostar: ele fala muito sobre você. E isso só acontece quando você se torna importante demais.

03. Responde rápido suas mensagens

Em tempos de redes sociais e velocidade de informação, responder alguém rápido é um sinal forte. Assim, quando alguém pensa em você o tempo todo, responde quase na hora. A ansiedade em manter contato revela o quanto você está presente na mente daquela pessoa.

04. Demonstra ciúmes discretamente

Uma atitude boba, mas muito significativa. E mesmo sem assumir, a pessoa se incomoda com outros interesses ao seu redor. Assim, isso revela que você ocupa bastante espaço nos pensamentos e no coração.

05. Sempre puxa conversas do nada

Quem quer faz por onde e já puxa conversa do nada para manter contato. Assim, a pessoa sempre arrumará um motivo para falar com você, mesmo estando sem assunto nenhum. Isso mostra que pensar em você se tornou algo natural no dia dessa pessoa, valorize muito isso.

06. Está sempre fazendo perguntas sobre sua rotina

Por fim, o interesse nos seus dias indica que você faz parte dos pensamentos daquela pessoa, então passe a observar isso. Quem pensa muito em alguém quer saber como essa pessoa está, o que fez, o que está fazendo e até o que comeu. É uma linguagem de amor muito carinhosa.

