Descubra como economizar com o Clube de Vantagens do Rio Vermelho Atacadista

Repleto de benefícios, o clube permite que os clientes tenham acesso a descontos exclusivos, economizando de forma prática nas compras

Publieditorial - 26 de maio de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Com os preços cada vez mais elevados nos mercados, as donas de casa têm buscado alternativas para economizar sem comprometer as compras.

Nesse cenário, o Clube de Vantagens do Rio Vermelho Atacadista, em Anápolis, surge como uma solução eficaz.

Repleto de benefícios, o clube permite que os clientes tenham acesso a descontos exclusivos, economizando de forma prática nas compras.

Para aproveitar essas vantagens imperdíveis, é simples: basta baixar o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista, selecionar a loja desejada e preencher alguns dados básicos, como CPF, nome, e-mail e data de nascimento.

Depois, é só informar o CPF no momento da compra, no caixa, e aproveitar os descontos exclusivos do Clube.

E não para por aí! Agora também é possível ficar por dentro de todas as promoções sem sair de casa.

Basta clicar nos três pontinhos na parte superior do aplicativo do Rio Vermelho Atacadista e acessar o “Folheto de Ofertas”, com todos os itens em promoção no dia.