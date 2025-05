Jovem em Anápolis leva cerca de 10 facadas do ex na frente do filho; veículo ainda foi roubado

Vítima já tinha uma medida protetiva contra o autor das agressões

Davi Galvão - 26 de maio de 2025

Casa ficou completamente ensanguentada após jovem ser vítima de facadas. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro com cerca de 10 facadas, na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro Residencial Boa Esperança, em Anápolis. O esfaqueamento aconteceu na frente do filho dela, de apenas nove anos.

A jovem foi encaminhada em estado grave ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

A vítima apresentava cerca de 10 perfurações por arma branca nas costas e na região do pescoço, mas as autoridades não conseguiram precisar um número exato de facadas devido à grande quantidade de sangue.

O filho da jovem, de nove anos, foi a única testemunha do crime e contou para a Polícia Militar (PM) que havia acabado de chegar em casa com a mãe e que ficou para trás para descer alguns pertences do carro. Porém, foi interrompido ao ouvir gritos vindos do interior da residência.

Ele então foi ver o que estava acontecendo e se deparou com a mãe sendo esfaqueada pelo suspeito, que rapidamente fugiu no carro do pai da vítima.

O dono do veículo, avô da criança, chegou no local e informou às autoridades que a filha já tinha uma medida protetiva contra o ex, que nunca aceitou o término da relação.

O suspeito segue sendo procurado e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!