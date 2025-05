Você conhece? Freira em Goiânia chama atenção de internautas por semelhança com personagem de novela

Vídeo mostrando a beleza da jovem viralizou e acabou gerando comparações

Thiago Alonso - 26 de maio de 2025

Freira de Goiânia chamou atenção pela beleza. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Se tem uma coisa que é consenso entre todos, é que Goiânia é a terra da mulher bonita. No entanto, essa fama não parece se limitar aos festivais sertanejos e bares da capital, se estendendo também a locais “inusitados”. Foi isso que um vídeo viral no TikTok conseguiu provar, após mostrar uma freira que chamou a atenção na cidade, principalmente por sua beleza estonteante.

Contudo, além do visual, que por si só já desperta olhares, seguidores acabaram por encontrar uma semelhança com a personagem Irmã Cecília, da novela Carinha de Anjo, do SBT.

Na trama, a freira é interpretada pela atriz Bia Arantes e segue lado a lado com a protagonista Dulce Maria (Lorena Queiroz), de quem é professora e protetora.

Não demorou para os internautas compararem a personagem com a freira real, vista nas ruas da capital.

O vídeo, postado pelo perfil de Thaísa Silva (@_thaaisa), já soma mais de 1,4 milhão de visualizações, ultrapassando as 167 mil curtidas.

Nos comentários, seguidores se encantaram com a beleza da freira, que não passou despercebida.

“Ela se parece muito com a Irmã Cecília”, comentou uma internauta. “Nossa, na hora que vi, lembrei na hora de Carinha de Anjo,” completou outra.

“Gente, que mulher linda, misericórdia! Chega a ser pecado”, ironizou uma jovem. “Foi Deus quem criou, então não é pecado”, riu mais uma.

Outros afirmaram também conhecer a moça retratada no vídeo, elogiando também a personalidade dela. “Eu fico encantada com essa freira, muito linda e tem uma voz doce, muito fofa”, disse outro.

