Homem que teria mandado próprio filho adolescente matar ex é preso em Goiás

Menor teria efetuado cinco disparos contra vítima, que foi socorrida

Gabriella Pinheiro - 27 de maio de 2025

PC prende homem suspeito de obrigar filho a matar ex. (Foto: PCGO)

A Polícia Civil (PC) de Goiás prendeu, na segunda-feira (26), um homem, de 45 anos, suspeito de ter mandado o próprio filho, um adolescente, matar a ex-companheira a tiros, em Morrinhos. O crime aconteceu no dia 14 de abril deste ano, no Setor Felício Chaves.

De acordo com as investigações, a mulher, de 39 anos, estava atuando como gari quando um indivíduo, em uma motocicleta, se aproximou e efetuou cinco disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida por outros servidores que trabalhavam com ela no momento.

Após a situação, a PC iniciou as diligências e descobriu que o adolescente teria atirado na mulher a mando do pai. Segundo os policiais, a mesma teria tido um relacionamento conturbado com o investigado, marcado por ameaças e violências de cunho sexual.

Por conta disso, o homem teria planejado a execução da vítima – planejamento que não deu certo. Devido as provas, a PC representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, além da prisão contra o suspeito.

Em depoimento, o menor – filho do homem – alegou ter atentado contra a vida da mulher e que, após o crime, descartou a arma de fogo.

