Jovem morre e três ficam feridos após grave acidente na BR-153

Equipes de resgate chegaram a se dirigir ao endereço, mas não foi possível socorrer todos

Thiago Alonso - 27 de maio de 2025

Carro ficou destruído após colidir com árvore na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, na madrugada desta terça-feira (27), após um grave acidente na BR-153, na altura do município de Mara Rosa, no Norte goiano.

O veículo Volkswagen CrossFox transitava pelo km 144 da rodovia quando, por volta das 04h10, o motorista perdeu o controle e saiu da pista, vindo a colidir com uma árvore.

O impacto foi tão grande que um dos passageiros, um jovem de 26 anos, morreu ainda no local, enquanto os outros três ocupantes do carro foram resgatados ainda com vida.

Equipes de socorristas encaminharam as três vítimas sobreviventes ao Hospital Vereador José Inocêncio, em Mara Rosa, onde permaneceram sob cuidados da equipe médica.

Guarnições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Técnico-Científica também estiveram presentes no local do acidente, onde realizaram perícias preliminares que indicaram que o condutor teria perdido o controle do veículo.

Por conta do acidente, o trânsito na região foi parcialmente afetado com lentidões temporárias, mas não foi necessário interditar a pista.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve realizar a apuração da real causa do acidente.

