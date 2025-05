Goiânia recebe Empreenda Digital 2025 com Monique Evelle, Ricardo Cavallini e líderes de peso

Imersão reúne 200 convidados selecionados para debater o futuro dos negócios digitais com grandes nomes da inovação e do empreendedorismo nacional

Isabella Valverde - 25 de maio de 2025

Em parceria com o UOL, imersão será realizada das 8h às 17h no Transamerica Collection, no Setor Marista. (Foto: Portal 6)

Nesta quarta-feira (28), a capital goiana será palco do Empreenda Digital 2025 , um evento exclusivo promovido pelo Portal 6 em parceria com o UOL.

Com entrada gratuita e 200 convidados selecionados, a imersão será realizada das 8h às 17h no Transamerica Collection, no Setor Marista, reunindo grandes nomes da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital.

A programação contará com a participação de Monique Evelle, empreendedora, investidora e jurada do Shark Tank Brasil. Fundadora da Inventivos, ela é reconhecida por seu trabalho no desenvolvimento de novos empreendedores e por sua atuação em negócios de impacto.

Também estará presente Ricardo Cavallini, CEO da Maker, autor do livro Para os seus próximos mil anos e especialista em inovação com ampla atuação em estratégias de transformação digital no Brasil.

Outros nomes de peso compõem a agenda, como Georges Hajjar Jr., CEO da Geolab, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país; Ricardo André de Oliveira, presidente do Café Rancheiro, que transformou a marca goiana em líder nacional no segmento de rosquinhas e uma das maiores torrefadoras de café do Brasil; Thiago Ribeiro, fundador do Brasil Escola e CEO da Rede Omnia; Uaitã Pires, liderança no Hub Cerrado e nas entidades FAJE Goiás e CONAJE; e Ricardo Canto Moreira Leite, Diretor de Negócios do UOL, com ampla experiência em transformação digital e crescimento empresarial.

Durante a imersão, os convidados terão acesso a uma programação intensa e prática. Serão debatidos temas como o uso de ferramentas digitais para projetar empreendedores regionais em nível nacional, aplicações não óbvias da inteligência artificial, estratégias para construir marcas que geram negócios no ambiente digital e iniciativas locais de desburocratização e digitalização que abrem portas para novos negócios.

O Empreenda Digital 2025 busca conectar líderes, profissionais e empreendedores de diferentes setores que estão em estágio avançado ou em transição para o ambiente digital, criando um espaço de aprendizado, trocas e conexões de alto impacto.

Apesar das vagas limitadas, ainda há possibilidade de participação gratuita mediante inscrição no site oficial do evento.

Serviço:

•Evento: Empreenda Digital 2025

•Data: Quarta-feira, 28 de maio

•Horário: Das 08h às 17h

•Local: Transamerica Collection Goiânia

•Endereço: Rua T-51, nº 3, Setor Marista – Goiânia (GO)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!