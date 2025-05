Motorista sobe em carro para fugir de ataque de pitbull em Goiânia

Trabalhador chegou a ser mordido pelo animal, que continuou rondando o automóvel

Thiago Alonso - 29 de maio de 2025

Pitbull perseguiu o entregador. (Foto: Reprodução/Redes Socias)

Um entregador passou por apuros ao tentar fugir do ataque de um pitbull, nesta quarta-feira (28), enquanto levava encomendas para o Residencial Buena Vista V, região Oeste de Goiânia.

O vídeo do momento foi publicado pelo trabalhador, que compartilhou o ocorrido nas redes sociais, mostrando o animal o perseguindo.

No registro, relatou que precisou subir em cima do próprio carro para fugir do cachorro, que continuou rondando o automóvel.

“Tive que correr, chutar ele e subir em cima do carro. Tô preso aqui no meio do nada com um pitbull ao redor”, disse.

Não o bastante, o homem ainda sofreu uma mordida do animal, que continuou rondando o carro do entregador, que ainda estava com o pacote em mãos.

Nas redes sociais, internautas se indignaram com a situação, visto que o tutor do pitbull não foi localizado.

“Os tutores precisam ter mais responsabilidade com seus cães, não podem deixar soltos assim”, comentou um seguidor.

“Com certeza ele é jovem e por isso conseguiu se defender e subir no carro. Imagina se fosse um idoso, uma mulher, um cadeirante, uma criança?”, questionou outro, indignado.

“Tem que ligar para a polícia, para alguém tomar uma providência”, disse uma seguidora.

O caso foi registrado um dia depois de um bebê, de apenas dez meses, morrer após ser atacado pelo pitbull da família, dentro da própria casa, em Goiânia.

QUE PERIGO 🐕Motorista sobe em carro para fugir de ataque de pitbull em Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/4ep3fQwiCU — Portal 6 (@portal6noticias) May 29, 2025

