Placa chama atenção de clientes de padaria

Clientes ficaram confusos com a promoção, fazendo muitos quebrarem a cabeça

Thiago Alonso - 01 de junho de 2025

Placa deixou clientes confusos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com a escassez de moedas no mercado, que está cada vez mais digitalizado, uma padaria implementou uma nova medida para garantir trocos. No entanto, a placa comunicando a oferta acabou chamando atenção pelo motivo errado.

Clientes se confundiram com a promoção, que, apesar de bem clara, passou despercebida para os mais desatentos e para quem não tem muito conhecimento de matemática.

“Sua moeda de R$ 1 vale 04 pães. Obs.: Não é 4 pães por R$ 1,00, é R$ 1,00 que vale 04 pães”, diz o texto.

Colocada em uma faixa grande e nada discreta, a oferta ainda é acompanhada de uma pequena instrução logo abaixo.

“Quanto mais moedas você tiver, mais pães você leva. Aproveite!”, continua a placa.

Não demorou muito para o banner viralizar, deixando seguidores confusos com a explicação.

“O exercício que o professor passava na escola”, ironizou um internauta.

“Tinha gente levando pão pra trocar por moeda”, brincou outro.

“Agora me lasquei. Entendi e depois desaprendi”, comentou um seguidor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!