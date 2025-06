Aluguel por temporada ganha força em Anápolis com modelo focado em empresas e profissionais a trabalho

Com localização estratégica e estrutura completa, Blue Life DAIA oferece solução prática para quem atua no polo industrial e consolida novo padrão de hospedagem na cidade

Gabriella Licia - 03 de junho de 2025

Blue Life se consolida como um produto de alta rentabilidade no segmento de aluguel por temporada (Foto: Reprodução)

O setor de hospedagem corporativa em Anápolis acaba de ganhar um reforço de peso. Localizado no coração do Distrito Agroindustrial (DAIA), o Blue Life DAIA tem atraído olhares pelo alto índice de ocupação e pela proposta que alia praticidade, economia e autonomia para profissionais que visitam a cidade a trabalho.

Em menos de um mês após o lançamento, as unidades listadas no Airbnb atingiram 100% de reservas, mesmo antes da entrega oficial das chaves. O feito evidencia uma demanda reprimida por soluções de hospedagem mais flexíveis e com custo-benefício competitivo, especialmente entre empresas que recebem técnicos, supervisores e gerentes em projetos de curto ou médio prazo.

A estratégia por trás do empreendimento é clara: substituir a lógica dos hotéis tradicionais por uma alternativa mais funcional e personalizada.

No Blue Life, as kitnets oferecem estrutura completa, com cozinha equipada, lavanderia, academia e até mini mercado no prédio, permitindo que o hóspede mantenha sua rotina sem abrir mão do conforto.

Mais que comodidade, a localização é um diferencial. Situado em frente à Caoa Hyundai e a poucos minutos das principais indústrias da região, o residencial minimiza deslocamentos e melhora a logística para empresas e colaboradores.

A proposta atende diretamente às necessidades do DAIA, que reúne mais de 160 empresas e movimenta diariamente centenas de profissionais.

Para investidores, o desempenho inicial é outro ponto de destaque: com média de ocupação de 86% logo no primeiro mês, o Blue Life se consolida como um produto de alta rentabilidade no segmento de aluguel por temporada, ainda pouco explorado em Anápolis.

O sucesso do modelo reforça uma tendência já observada em centros urbanos maiores: a busca por hospedagens mais autônomas, acessíveis e adaptadas à realidade de quem viaja a trabalho. Com isso, o Blue Life DAIA não apenas preenche uma lacuna, mas inaugura uma nova fase para o mercado local.