6 palavras da língua portuguesa que são sempre juntas e muitos escrevem errado

Pedro Ribeiro - 04 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens)

Você já reparou como algumas palavras da língua portuguesa parecem andar sempre de mãos dadas?

Elas aparecem juntas em tantas frases que é fácil acabar confundindo a forma certa de escrevê-las.

A verdade é que, mesmo para quem fala português desde que nasceu, certos erros são mais comuns do que parecem.

Talvez você mesmo já tenha escorregado em alguma delas — e tudo bem!

O importante é aprender de um jeito simples e direto.

1. Portanto

Essa é uma das palavras da língua portuguesa mais usadas para concluir uma ideia ou indicar uma consequência. O problema é que muita gente acaba escrevendo errado quando ela vem junto de outras, como “logo” ou “por isso”.

Exemplo errado: Portanto que você chegue cedo, tudo bem.

Forma correta: Contanto que você chegue cedo, tudo bem.

“Portanto” e “contanto que” parecem semelhantes, mas não significam a mesma coisa. E esse tipo de confusão é comum com várias palavras da língua portuguesa.

2. A gente

Você sabia que “a gente” e “agente” são duas palavras da língua portuguesa com significados bem diferentes? Quando queremos dizer “nós”, o certo é escrever separado: a gente.

Exemplo errado: Agente vai sair mais tarde.

Forma correta: A gente vai sair mais tarde.

Já “agente”, junto, é usado em frases como agente da polícia ou agente de saúde. Uma letra a mais ou a menos pode mudar tudo!

3. Ao invés de

Essa é uma das expressões que mais geram dúvidas entre quem escreve. E é um ótimo exemplo de como as palavras da língua portuguesa podem parecer simples, mas escondem armadilhas.

“Ao invés de” significa oposição. Já “em vez de” pode ser usada em qualquer substituição.

Exemplo correto:

Ao invés de subir, ele desceu.

Em vez de sair, ele ficou em casa.

Preste atenção nessas diferenças. Pequenos detalhes fazem grande diferença na escrita correta das palavras da língua portuguesa.

4. De encontro a

Mais uma expressão que pode causar confusão. “De encontro a” é o oposto de “ao encontro de”, e esse tipo de detalhe passa batido por muita gente que escreve no dia a dia.

Exemplo errado: A decisão foi de encontro ao desejo do grupo.

Se a intenção era dizer que a decisão concorda com o desejo do grupo, o correto seria:

Foi ao encontro do desejo do grupo.

Erros assim são comuns mesmo entre quem tem familiaridade com as palavras da língua portuguesa. Por isso, atenção é sempre bem-vinda.

5. Há pouco / a pouco

Aqui temos duas expressões parecidas, mas com significados bem diferentes. Mais uma vez, a beleza (e a complexidade) das palavras da língua portuguesa entra em cena.

“Há pouco” indica tempo passado. Já “a pouco” mostra uma ação gradual.

Exemplo com “há pouco”: Ele chegou há pouco.

Exemplo com “a pouco”: O movimento foi voltando ao normal a pouco e pouco.

Um simples acento ou letra muda tudo. E essa é uma característica marcante das palavras da língua portuguesa: a sutileza pode alterar completamente o sentido da frase.

6. Se não / senão

“Se não” (duas palavras) é usado para indicar uma condição. Já “senão” (uma palavra só) pode significar “caso contrário” ou até “exceto”.

Exemplo com “se não”: Se não chover, vamos sair.

Exemplo com “senão”: Não quero nada, senão um café com leite.

Essas duas aparecem o tempo todo nos textos informais e nas redes sociais.

