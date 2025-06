Carreta carregada de soja tomba e trava circulação de veículos no Daia

Carga se espalhou pelas vias, sendo impossível a presença de outros veículos

Thiago Alonso - 04 de junho de 2025

Carreta tombou na GO-330. (Foto: Reprodução)

Motoristas que passaram pela GO-330, região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), se depararam com parte da via bloqueada, após uma carreta com carga tombar.

O acidente foi registrado por populares, que filmaram a situação da rodovia, após parte da carroceria do veículo tombar e espalhar a carga de soja pela pista.

Conforme apurado pelo Portal 6, equipes de socorristas se dirigiram ao local, mas o motorista recusou auxílio médico.

Apesar disso, toda a pista contrária a carreta precisou ser interditada, após a carga espalhada impedir a circulação de outros veículos. O bombeiros fazem a limpeza da pista e aguardam a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Já no lado onde ocorreu o acidente, o trânsito segue de forma lenta, com parte da via em funcionamento.

