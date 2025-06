Rombo causado por Roberto Naves nas contas do ISSA será difícil de resolver

Herdeiro da tragédia fiscal, gestão de Márcio Corrêa não terá muitas alternativas para tentar reverter a situação no médio e longo prazo

Samuel Leão - 05 de junho de 2025

Charge mostra Roberto Naves e Márcio Corrêa e, ao centro, uma bomba com a inscriçao “ISSA”. (Arte: @niltocardoso1)

A atual gestão municipal, comandada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), herdou uma bomba-relógio financeira com o déficit de R$ 3,47 bilhões nas contas do ISSA.

O relatório atuarial apresenta apenas duas saídas para equacionar o rombo deixado pela administração anterior, ambas com impacto devastador nas finanças municipais pelos próximos 30 anos.

A primeira opção é implementar um plano de aportes financeiros mensais crescentes, começando com R$ 10 milhões em 2025 e chegando a impressionantes R$ 30,4 milhões mensais em 2055. Esta alternativa sugaria recursos municipais por mais de três décadas, comprometendo investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

A segunda alternativa é a segregação de massas, criando dois fundos distintos: um para servidores novos (a partir de janeiro de 2024) e outro para os atuais. Embora dilua o impacto imediato, esta opção também exigiria complementação mensal milionária pela prefeitura para cobrir o déficit do fundo em extinção.

O relatório é taxativo: qualquer solução exige aprovação de lei municipal específica, não sendo mais permitidas medidas por decreto, como fez a gestão anterior. Isso significa que Corrêa precisará do apoio da Câmara Municipal para implementar as amargas medidas necessárias.

Para os quase 10 mil segurados do ISSA (6.277 servidores ativos e 3.299 aposentados e pensionistas), o cenário gera incerteza sobre o futuro de seus benefícios.

As projeções mostram que, sem ações imediatas, o déficit anual continuará crescendo, colocando em risco o pagamento de aposentadorias e pensões nos próximos anos.

Nota 10

Para Feira Agro Centro-Oeste, grande evento organizado pela UFG com a Conab que reúne agricultores familiares, cooperativas e gestores políticos em prol da produção agrícola e da valorização daqueles que o fazem em Goiás.

Nota Zero

Para Codego, que não cuida da infraestrutura do DAIA. Os acidentes diários são a consequência disso.