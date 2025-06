Pergunta que parece fácil pegou até o Huck de surpresa no ‘Quem Quer Ser um Milionário’

Você também trava com matemática básica? Pois saiba que até no palco do Domingão isso acontece

Anna Júlia Steckelberg - 06 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Domingo à tarde, sofá, pipoca e… tensão matemática! Quem assistiu ao quadro ‘Quem Quer Ser um Milionário’ do Domingão com Huck, no último fim de semana, levou um susto junto com o estudante de Química Leonardo Santana. Logo na segunda pergunta, valendo modestos R$ 1.000, ele teve um branco daqueles, e quase usou uma ajuda!

A questão? “Qual destes números naturais é um múltiplo de 7?”

As alternativas:

a) 8

b) 17

c) 22

d) 35

Parece fácil, né? Mas o nervosismo pegou forte. Leonardo, visivelmente abalado pela pressão, hesitou. Foi quando Luciano Huck, também surpreso com a dúvida, perguntou com aquele jeitinho maroto: “certeza mesmo?”.

O clima ficou tenso. Leonardo pediu um tempo, respirou fundo, pensou, e apostou em 35.

Pergunta que parece fácil pegou até o Huck de surpresa no ‘Quem Quer Ser um Milionário’

Acertou. Ufa! “A resposta está correta”, anunciou Huck, aliviando geral. “Calma, cara, calma”, disse ele, tentando tranquilizar o participante, e talvez a plateia também.

Apesar do susto inicial, Leonardo mostrou garra e chegou longe no jogo. Foi parar na 12ª pergunta, sobre o Festival da Música Popular Brasileira de 1967. O desafio: ordenar as músicas Roda Viva, Domingo no Parque e Alegria, Alegria segundo suas colocações históricas. A resposta correta era: terceiro, segundo e quarto. Mas Leonardo acabou errando.

Mesmo assim, saiu de cabeça erguida. “Estou feliz que você perdeu pouco com seu erro, mas queria que você fosse mais longe”, comentou Huck, sincero.

E por falar em ir longe, você sabia que só uma pessoa venceu o quadro até hoje? Foi a jornalista pernambucana Jullie Dutra, que levou o prêmio máximo de R$ 1 milhão, em 10 de dezembro de 2023. Outros, como o médico Gileno dos Santos e Arthur Abrantes, também fizeram bonito, faturando R$ 300 mil.

Fica a lição: na pressão, até o óbvio pode parecer complicado.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!