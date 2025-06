Saiba detalhes de novo filme com Duda Santos que será gravado em Goiás

Estado também servirá de cenário para próxima novela da Globo, chamada "Coração Acelerado"

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2025

Atriz Duda Santos. (Foto: Fábio Rocha/Globo)

Além de ser palco da próxima novela da Globo, Coração Acelerado, que substituirá Dona de Mim e será gravada em Goiânia, Goiás também servirá de cenário para o longa “Solina”.

De acordo com informações do O Globo, as gravações terão início a partir de julho e a trama terá como protagonista a atriz Duda Santos, que atualmente está brilhando nas telinhas com “Garota do Momento”.

Até o momento, sabe-se que a trama abordará a história de uma jovem destemida, que mora num vilarejo isolado e deseja sair do local para começar as buscas pela mãe.

Ao decidir fugir do ambiente, ela descobre que o espaço está cercado por uma nuvem de poeira intransponível – impossível de superar.

Apesar da novidade, tanto a cidade escolhida para a gravação quanto nomes de outros atores que participarão da trama ainda não foram revelados.