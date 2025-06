IA imagina como seria Goiânia com metrô e acende discussão em rede social: “demoraria 50 anos”

Publicação retratou como ficaria a infraestrutura em locais conhecidos da capital

Augusto Araújo - 11 de junho de 2025

Imagem gerada por inteligência artificial criou metrô em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma imagem gerada com inteligência artificial (IA) acendeu discussão nas redes sociais, após imaginar como seria Goiânia se tivesse um metrô.

A publicação, repercutida no perfil Goiás Tem História (@goiastemhistoria), criou a linha do transporte sobre trilhos em uma região que remete à Avenida Anhanguera, no que seria as proximidades da Praça do Bandeirante.

Além disso, outro trecho lembra o Complexo Viário Luiz José Costa, no encontro da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio.

Nos comentários, diversos usuários fizeram piada com o metrô, ao mesmo tempo que criticavam o contextual atual de Goiânia.

“Demoraria 50 anos pra ficar pronto”, disse um, enquanto outro destacou: “mentalidade daqui é retrógrada demais para termos isso”.

Também houve aqueles mais otimistas. “Meu sonho ver isso um dia”, apontou um internauta. Da mesma forma, outro afirmou: “Sonho que tornaremos real. É um objetivo de vida”.

Por fim, sobrou espaço até para aqueles que decidiram criticar a classe política como um todo: “Seria muito bom, mas o que haveria de desvio de verba também seria uma barbaridade”.

