Trabalhador é chamado de burro e apanha de contratante ao instalar equipamento de segurança, em Iporá

Paulo Roberto Belém - 12 de junho de 2025

Prestador de serviço teria panhado e sido chamado de “burro” (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma denúncia de lesão corporal nesta quinta-feira (12), onde um jovem, de 21 anos, teria sido xingado e agredido enquanto trabalhava em uma residência de Iporá, no Centro-Oeste Goiano.

O agressor seria o próprio proprietário da casa em que ele prestava serviços instalando equipamento de segurança. O suspeito, de 51 anos, teria abordado o jovem chamando-o de “burro”, insinuando que o profissional não estaria trabalhando corretamente.

Ao ser xingado, o jovem pegou o celular para registrar a cena, o que teria provocado uma reação agressiva do suspeito, a ponto de agredi-lo com socos e com o próprio capacete do prestador de serviço na região das costas.

O homem ainda teria subtraído o telefone do jovem e o quebrado, jogando o aparelho no chão. Assim, o trabalhador teria fugido para se defender.

Aos militares, o suspeito admitiu que repreendeu o jovem porque entendeu que os cabos estariam sendo passados de forma errada, mas não confirmou se o teria chamado de “burro” e o agredido por isso.

O jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local para a realização de exames médicos. Depois foi para a delegacia registrar o ocorrido.

Já o suspeito se recusou a passar pelo mesmo protocolo, mas se comprometeu à PM que iria procurar a Polícia Civil para se explicar posteriormente.

