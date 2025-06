Saveiro é flagrada com excesso de carga na GO-222, em Nerópolis

Filmagem inusitada foi feita por outro motorista que trafegava pela via

Davi Galvão - 14 de junho de 2025

Saveiro foi flagrada transportando carga de maneira perigosa. (Foto: Reprodução)

Uma Volkswagen Saveiro foi flagrada em um registro bastante inusitado, na GO-222, em Nerópolis, transportando diversas caixas empilhadas perigosamente na carroceria.

No vídeo, filmado nesta sexta-feira (13), pelo passageiro de outro carro que trafegava pela via, é possível ver a carga amarrada por cordas, mas ainda assim em uma altura fora do padrão – ultrapassando, muito, a altura do automóvel.

O episódio ocorreu nas proximidades da Kraft Heinz e, pelas imagens, é possível observar que o motorista da Saveiro transportava algum tipo de fruta.

O cinegrafista ainda ironiza a situação no vídeo, ante a cena tão curiosa.

“A Polícia implica com qualquer coisa, é fod@”, brincou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!