Dupla assalta loja de conveniência no Jundiaí com arma em punho

Estabelecimento foi invadido pelos dois indivíduos que anunciaram o crime assim que entraram no local

Paulo Roberto Belém - 15 de junho de 2025

Estabelecimento foi roubado na madrugada (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 18 anos, acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar que foi vítima de roubo na madrugada deste domingo (15), enquanto trabalhava em uma loja de conveniência localizada no bairro Jundiaí, região central de Anápolis.

Dois indivíduos teriam entrado no estabelecimento já anunciando o assalto. Um deles estaria portando arma de fogo e com o auxílio do comparsa, subtraíram itens da vítima e do estabelecimento.

Foram roubados celular, notebook, fones de ouvido, câmera de segurança, um dispositivo de som e cerca de R$ 250 em dinheiro, que estariam no caixa do local. Não há a informação se no momento do roubo havia a presença clientes lá dentro.

Os suspeitos teriam fugido a pé, porque a vítima não percebeu movimentação de veículos dando cobertura à dupla no assalto à loja de conveniência.

No local, os militares colheram as informações a fim de encaminha-las para a Polícia Civil (PC) que deverá investigar o caso. Com posse das características dos indivíduos, as corporações devem monitorar ações semelhantes que ocorreram para chegar aos criminosos.

