Pudim de café: é uma sobremesa muito fácil de fazer e impossível resistir

Sobremesa traz um sabor marcante, textura cremosa e lisinha para combinar com uma refeição ou lanche da tarde

Magno Oliver - 12 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Rafael Camargo)

Pudim é uma sobremesa brasileira reconhecida mundialmente e eleito o melhor doce já inventado.

Para melhorar a experiência, desenvolveram uma variante que muda completamente o gosto: pudim de café.

Vamos experimentar essa delícia? Papel e caneta na mão para fazer em casa!

Ingredientes da calda do pudim de café:

– 1 xícara de açúcar;

– Meia xícara de água.

Ingredientes para o preparo do pudim de café:

– 1 lata de leite condensado;

– Uma xícara de café forte coado (sem açúcar);

– Uma xícara de leite integral;

– 3 ovos.

Modo de preparo da receita:

Preparando a calda:

Primeiro coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo bem até derreter tudo e começar a formar um caramelo dourado na panela.

Adicione a água morna com cuidado e mexa até ficar homogêneo novamente. Por fim, você vai despejar a calda em uma forma de pudim (com furo central) e espalhar bem no fundo e nas laterais. Reserve e vamos montar a massa.

Preparo do pudim:

Agora para fazer o pudim, você vai bater no liquidificador o leite condensado, o café, o leite e os ovos por 2 minutos até formar um creme liso e bem homogêneo.

Despeje em seguida essa mistura na forma caramelizada pelo açúcar com bastante cuidado. Em seguida, cubra a forma com uma folha de papel alumínio.

Leve ao forno preaquecido à 180 °C, em banho-maria (coloque a forma dentro de uma assadeira com água quente) pelo tempo de aproximadamente 1h30.

Passado o tempo, retire a forma do forno e espere o pudim esfriar completamente. Depois, leve à geladeira por pelo menos 4 horas (o ideal é de um dia para o outro).

Por fim, retire, desenforme tudo com bastante cuidado e sirva bem gelado. Se preferir, pode preparar um cafézim gelado ou quente mesmo, vai do seu gosto.

