Torresmo na Airfryer: fácil, prático, crocante e muito gostoso para acompanhar uma cervejinha

Além de evitar a sujeira do óleo e o trabalho no fogão, essa versão fica incrivelmente crocante por fora e macia por dentro

Gabriella Licia - 16 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela/YouTube/Canal Receitas de Pai)

Se você é do time que ama petiscos crocantes e cheios de sabor, o torresmo na Airfryer pode ser a melhor descoberta da sua semana.

Além de evitar a sujeira do óleo e o trabalho no fogão, essa versão fica incrivelmente crocante por fora, macia por dentro e com aquele sabor irresistível de boteco. E o melhor: combina perfeitamente com uma cervejinha bem gelada!

O preparo é simples, rápido e não exige grandes habilidades na cozinha. Com poucos ingredientes e alguns minutinhos de atenção, você consegue um torresmo na Airfryer sequinho e dourado, sem estourar gordura ou fazer fumaça na casa inteira.

Essa receita é perfeita para o happy hour de sexta, para petiscar com os amigos no fim de semana ou até para um momento solo de puro prazer. Ah, e vale dizer: dá pra usar panceta, barriga suína ou o corte de sua preferência.

Como fazer torresmo crocante na Airfryer e nunca mais errar no tira-gosto:

Ingredientes:

500g de barriga de porco em cubos (ou panceta)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino (opcional)

Um fio de vinagre (ajuda na crocância)

Modo de preparo:

Corte a carne em cubos médios, mantendo a pele.

Tempere com sal, pimenta e vinagre.

Deixe descansar por pelo menos 20 minutos para absorver bem o tempero.

Coloque os pedaços do torresmo na Airfryer sem sobrepor.

Programe a Airfryer para 200°C por cerca de 30 a 40 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual.

Quando estiverem dourados e crocantes, retire e sirva ainda quentinho.

O resultado é surpreendente: textura perfeita, sabor marcante e praticidade total. Uma daquelas receitas que você vai querer repetir sempre.

E se quiser elevar ainda mais o nível, prepare um molhinho de limão com pimenta para acompanhar. Fica de outro mundo!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!